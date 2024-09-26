Многоуровневый паркинг на 1250 машино-мест построят в ЖК «Квартал Строгино»

Многоуровневый паркинг на 1 250 машино-мест построят в ЖК «Квартал Строгино». Выдано разрешение на строительство 8-этажного паркинга. Его главная архитектурная особенность — сложный узор из колонн и вертикальных акцентных секций, который меняется от фасада к фасаду, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Облик здания во многом вдохновлен индустриализмом: к нему отсылают сдержанный декор, строгая геометрия и акцент на функциональной составляющей.

Общая площадь здания составит почти 34 тыс. кв. м. После окончания строительства паркинг сможет вместить 1250 автомобилей — то есть, примерно по 150 машин на этаже. Габариты одного машиноместа при этом будут составлять не менее 5,3×2,5 м. Интересно отметить, что назначение проекта не ограничивается одним только хранением техники: для дополнительного удобства водителей на первом этаже также оборудуют автомойку на четыре поста. Помимо этого, на территории рядом с паркингом появится временная парковка для маломобильных водителей на 22 места.

Чтобы интегрировать проект в окружающую городскую среду, вокруг него высадят деревья и кустарники, а также поставят скамейки и установят уличные фонари. Рядом со входом в здание также оборудуют велосипедную стоянку.

«Квартал Строгино» возводится в 200 м от МКАД в северо-западном направлении, рядом с развитым московским районом Строгино и в непосредственной близости от другого проекта девелопера — квартала «Спутник». В пешей доступности от застройки находится уже действующая станция метро «Строгино». В перспективе жителям будет доступна еще одна станция — «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии. Вместе с этим в 2 км от проекта располагаются крупные природные объекты — заповедная Липовая роща площадью 57 га, Живописная бухта и благоустроенный Рублевский пляж с песчаным берегом.

Всего на участке площадью 20,7 га в рамках четырех этапов создадут современный жилой квартал с благоустроенной территорией, общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры. Сейчас здесь строятся три образовательных объекта —школа для 1100 учеников, отдельно стоящий детский сад на 300 мест и детский сад на 125 мест, расположенный в пристроенном к корпусу № 1 помещении. Ожидается, что их ввод в эксплуатацию состоится одновременно со вводом первых жилых домов. На более поздних этапах строительства в комплексе появится поликлиника для взрослых и детей на 115 посещений в смену с постом скорой помощи, а также торговый центр площадью 30 тыс. кв. м. Завершить проект планируется в 2029 году.

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