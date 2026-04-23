Минтранс сообщил о 5-балльных пробках в Подмосковье 23 апреля
Загруженность дорог Московской области вечером 23 апреля достигла 5 баллов. Основные затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В четверг вечером интенсивность движения в Подмосковье оценивается в 5 баллов. Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В связи с ухудшением погодных условий специалисты призвали водителей быть внимательными и аккуратными за рулем. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.