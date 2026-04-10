Минтранс сообщил о 4-балльных пробках в Подмосковье 10 апреля

Загруженность дорог в Московской области утром 10 апреля составляет 4 балла. На трассах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ситуация остается стабильной, однако на ряде магистралей отмечаются затруднения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.