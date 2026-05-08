Минтранс Подмосковья призвал соблюдать ПДД в майские выходные

Минтранс Подмосковья напомнил водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения в период майских праздников. Самыми загруженными днями в регионе станут вечер 8 мая и 11 мая, когда жители поедут на дачи и будут возвращаться обратно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в продолжительные выходные традиционно растет интенсивность движения, что требует повышенной бдительности от всех участников дорожного движения. По статистике, в майские праздники увеличивается число ДТП на фоне высокого трафика и снижения концентрации водителей.

«По статистике, в майские праздники число ДТП увеличивается на фоне роста трафика и расслабленного настроения водителей. Не пренебрегайте своей безопасностью: пристегните ремни, оставьте телефон в кармане, дайте себе время на отдых перед поездкой. Избегайте рискованных маневров и учитывайте погодные условия, будьте предсказуемы на дороге, бережны к пешеходам и внимательны к мотоциклистам», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Госавтоинспекция региона усилит контроль за соблюдением ПДД во всех округах. Инспекторы проведут профилактические рейды, в том числе по выявлению нетрезвых водителей. По поручению министерства сотрудники администраций и волонтеры продолжат дежурства в местах массового отдыха.

В ведомстве подчеркнули, что управление автомобилем в состоянии опьянения может привести к тяжким последствиям, включая ДТП с летальным исходом. Пешеходам также рекомендовали не выходить на проезжую часть в нетрезвом состоянии и переходить дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам.

Мотоциклистам напомнили о необходимости использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и не двигаться между рядами. Родителям рекомендовано не допускать детей к управлению мототранспортом.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.