Минтранс Подмосковья не подтвердил информацию о запуске скоростных трамваев

Представители компании «Аэротрам» рассказали, что в Подмосковье якобы разрабатывают проект строительства линии скоростного трамвая, которая свяжет Лыткарино и Балашиху. Заключить концессионное соглашение, как сообщается, могут в 2025 году. Однако в Минтрансе Московской области эту информацию отрицают, пишет MSK1.ru .

В компании рассказали, что сделали проект концессионного соглашения, инженерно-геодезические изыскания, а также подписали договор с АО «Группа Синара» на изготовление низкопольных трамваев. Эта же фирма в будущем собирается изготавливать поезда для линии ВСМ-1 в Санкт-Петербург.

В «Аэротраме» отметили, что проводится согласование пакета документации частной концессионной инициативы. Также создается инвестиционно-строительный консорциум. Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Пускового комплекса № 1 может быть подписано в 2025 году.

Линия, идущая из Лыткарина в Балашиху могла бы проходить через Люберцы и Котельники. Возможная длина — 43 км.

В Минтрансе Подмосковья в ответ на запрос журналистов сообщили, что мероприятий по развитию системы скоростных трамваев в Московской области не запланировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.