Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 14 июня
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В пятницу вечером, 14 июня, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.