Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 14 июня

сегодня в 20:11

В пятницу вечером, 14 июня, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.