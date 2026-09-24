Минтранс оценил загруженность дорог Подмосковья утром 24 сентября в 3 балла

сегодня в 11:11

Дороги Подмосковья утром в четверг, 24 сентября, загружены на 3 балла, движение затруднено на ряде шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 24 сентября загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Ильинском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Днем в Московском регионе температура поднимется до +21°, во второй половине дня прогнозируются осадки. Минтранс Подмосковья призывает участников движения соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила перестроения.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья ведомство публикует в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.