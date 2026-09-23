Минтранс оценил загруженность дорог Подмосковья утром 23 сентября в 3 балла
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Загруженность дорог Подмосковья утром в среду, 23 сентября, составила 3 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Утром 23 сентября движение затруднено на Горьковском, Носовихинском, Калужском, Минском, Можайском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Пятницком и Ленинградском шоссе.
В Московском регионе сегодня пасмурно. Днем температура поднимется до +17°, осадков не прогнозируется.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Пешеходам ведомство рекомендует переходить дорогу по переходу, предварительно посмотрев по сторонам и убедившись, что водители их пропускают.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в МАКС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.