Минпросвещения разрешило дистанционное обучение теории для будущих водителей

сегодня в 18:03

Автошколы Ставрополья начнут проводить теоретические занятия онлайн в 2026 г

С марта 2026 года автошколы Ставропольского края смогут проводить теоретические занятия в дистанционном формате. Об этом сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции края Андрей Широченко, сообщает «Победа 26» .

Минпросвещения РФ утвердило приказ, позволяющий автошколам организовывать дистанционное обучение теории. Согласно приказу № 505, с марта 2026 года учебные заведения Ставрополья будут обязаны предоставить кандидатам в водители доступ к электронным учебным материалам, библиотекам и образовательным ресурсам.

Начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции края Андрей Широченко пояснил, что автошколы обеспечат контроль за процессом обучения.

«Будут осуществляться фиксация хода образовательного процесса и проводиться промежуточные аттестации. Как правило, это тесты, видеокурсы, экзамены и прочие моменты», — рассказал Широченко.

Изменения коснутся только теоретической части обучения. Практические занятия по-прежнему будут проходить в очном формате.

