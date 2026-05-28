Метро Петербурга будет работать всю ночь 30 мая

Метрополитен Петерурга в ночь с 29 на 30 мая перейдет на круглосуточный режим

Петербургский метрополитен в ночь с 29 на 30 мая перейдет на круглосуточный режим в честь Дня города. При этом несколько вестибюлей будут закрыты, сообщает «Бриф24» .

Все станции метро будут открыты для входа и выхода пассажиров. Однако часть вестибюлей в праздничную ночь работать не будет, уточнили в пресс-службе подземки.

Закроются вестибюли станций «Технологический институт-2», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Парк Победы» и «Фрунзенская».

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными выходами. В дни празднования городской общественный транспорт также перейдет на специальный график работы.

