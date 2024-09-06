Мэр Кемерова рассказал, когда решится проблема с высокобалльными пробками

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов высказался по поводу сложной обстановки на городских дорогах. Местные жители выражают недовольство по поводу высокобалльных пробок, которые затрудняют передвижение по городу, сообщает «Сiбдепо» .

Анисимов подтвердил, что в настоящее время условия для движения транспорта крайне сложные. Это также вызывает сбои в работе общественного транспорта. Обстановка меняется ежедневно, поэтому сделать стабильное расписание в данный момент не представляется возможным, объяснил он.

На вопрос, когда эта проблема решится, мэр Кемерова дал четкий ответ. Он отметил, что ситуация изменится к лучшему только после завершения капитального ремонта Кузбасского моста.

«Подрядчики прилагают все усилия, чтобы отремонтировать Кузбасский мост максимально быстро», — подчеркнул Анисимов.

Он отметил, что сейчас имеет смысл немного подождать и обеспечить безопасность моста, вместо того чтобы не проводить ремонт и столкнуться с аварийной ситуацией в будущем, что приведет к долгому отсутствию движения по объекту.