Массовые задержки авиарейсов Azur Air произошли в России и Вьетнаме

Один из задержанных рейсов должен был вылететь из Внуково в Нячанг. Но перед вылетом у Boeing 767-300 отказал левый двигатель. По этой причине рейс перенесли на 7 часов.

Это не первая проблема данного самолета: 4 февраля он уже не смог вылететь по графику из Красноярска в Фукуок, а 6 февраля у него отказали створки шасси.

Задержки затронули и другие авиарейсы. Вылет из Барнаула в Нячанг задерживается на 10 часов. Также на 6–8 часов перенесены вылеты по маршрутам Москва — Пхукет, Камрань — Тюмень и Тюмень — Камрань. Причиной стало позднее прибытие самолетов в аэропорты из-за поломок.

