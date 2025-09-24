Лучших водителей общественного транспорта отметили в Богородском округе

Как отметила Екатерина Александровна, работники предприятия ежедневно проявляют высочайший профессионализм на маршрутах Богородского округа.

«Эти люди возят жителей по их делам в любую погоду, и их труд — действительно сложный! Они выполняют свою работу с душой и полной ответственностью, — подчеркнула депутат.

Благодарственные письма были вручены трем водителям: Пономареву Александру (маршрут№ 34 «Ногинск-Обухово- ст. Монино»), Земченку Михаилу (маршрут № 4 «Вокзал-Черноголовский пруд-пл. Ленина-Вокзал»), Халилову Азаду Раджабу Оглы (маршрут № 24 «Ногинск-Стромынь-Ногинск).

Все водители — со стажем работы на предприятии более 10 лет. За время работы зарекомендовали себя технически грамотными, добросовестными работниками, ответственно относящимся к своим должностным обязанностям. Автобусы, закрепленные за ними, всегда содержатся в технически исправном состоянии. Высокий профессионализм и мастерство вождения позволяют водителям работать без жалоб со стороны пассажиров.

Также депутат пообщалась с директором Автоколонны Сергеем Макаренко о текущей работе. В настоящее время в штате — 349 водителей.

Сейчас продолжается набор — предприятию требуются водители — при том, что средняя зарплата здесь составляет 120 тысяч рублей. Работа водителем в «Мострансавто» — это стабильность и достойные условия: широкий социальный пакет, профессиональное обучение, путевки в санатории и детские лагеря.

Помимо этого, обсудили маршруты № 2 и № 4, которые проходят через избирательный округ депутата — по ним ранее поступали обращения от жителей. Сейчас идет актуализация расписания, чтобы поездки стали еще удобнее и регулярнее. Затронули и возможность запуска новых маршрутов — особенно для жителей мкр. Панфиловки, чтобы они могли быстрее добираться до различных точек города.