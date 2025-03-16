Латвия возобновила пропуск в единственном пункте на границе с Белоруссией

Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном погранпункте на границе с Белоруссией, сообщает Пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале .

Отмечается, что сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22:40.

Пересекающие белорусско-латвийскую границу по этому маршруту, ждали возможности выехать в Латвию около девяти часов.

Сейчас выезда в Латвию ожидают более 40 машин.

Ранее временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что более 20 тыс. граждан Латвии сделали запросы о способах переселения в РФ по итогам прошлого года. Дипломат не исключил, что решение латвийцев может быть обусловлено указом о переселении иностранцев, разделяющих традиционные ценности.