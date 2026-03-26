Кучеров проверил строительство дорог в Красногорске

Строительство и реконструкцию дорожных объектов в Красногорске проверил первый замминистра транспорта Подмосковья Алексей Кучеров. Особое внимание он уделил проектам в зоне Пятницкого шоссе, где ведется возведение новых дорог и искусственных сооружений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные работы сосредоточены в микрорайоне Путилково, а также в районах Юрлово и Сабурово. В Путилкове строят дорогу «Путилково – Пятницкое шоссе», ее готовность составляет около 60%. Завершено сопряжение моста с основным ходом, на площадке работают 9 человек и 4 единицы техники.

В деревне Сабурово продолжается реконструкция существующей дороги с готовностью 34%: устроена водопропускная труба, ведется обратная засыпка. Параллельно строится дублер Пятницкого шоссе. Его общая готовность достигла 30%, путепровод в районе Сабурово выполнен на 85%, мост через реку Синичка — на 32%. На объектах задействованы 128 рабочих и 42 единицы техники.

Также строится надземный пешеходный переход у выезда из Юрлово, его готовность — 65%. Специалисты монтируют башни-сходы, затем приступят к остеклению. Открыть движение по новым объектам планируется в следующем году. Вблизи станции Аникеевка, где движение запустили в прошлом году, завершают устройство съездов, очистных сооружений и шумозащитных экранов.

«Важно не только соблюдать графики, но и обеспечивать высокое качество на каждом этапе строительства. Все объекты находятся на постоянном контроле, и мы видим хорошую динамику выполнения работ», — подчеркнул Алексей Кучеров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.