Комфортно, но дорого: москвичи рассказали о ежемесячных расходах на такси

25% москвичей признались, что тратят на такси до 10 тысяч рублей в месяц

Такси — один из самых популярных способов передвижения по городу среди москвичей. Большая часть жителей столицы пользуется услугами такси минимум два раза в месяц, при этом каждый шестой пассажир заметил рост цен на поездки, сообщили РИАМО в пресс-службе группы «Ренессанс Страхование».

Каждый второй москвич тратит на такси до 5 тыс. рублей, 25% опрошенных тратят от 5 до 10 тыс. рублей, 9% — от 10 до 20 тыс. рублей, еще 9% — от 20 тыс. рублей. 33% респондентов отметили, что расходы на такси выросли незначительно, 13% увидели значительный рост цен.

Большинство связывает это с подорожанием поездок, другие отметили, что стали выбирать машины более высокого класса, а некоторые просто увеличили количество поездок в месяц. Треть опрошенных призналась, что пересела на удобный городской транспорт. Каждый четвертый москвич приобрел собственный автомобиль и отказался от поездок на такси.

Чаще всего услугами перевозок пользуются во время плохой погоды (36%), для посещения развлекательных мероприятий (32%), для быстрого перемещения и экономии времени (27%). 24% жителей Москвы выбирают поездки на такси, чтобы попасть на работу, 21% вызывает машину, если выпили алкоголь и не могут сесть за руль, 18% — если устали или плохо себя чувствуют. Каждый шестой ездит на такси в ночное время, 15% возят пожилых родственников, 7% — тяжелый багаж.

Большинство москвичей довольны качеством поездок. 34% считают комфортными 7 из 10 поездок, 17% — 9 из 10, 26% — каждую вторую поездку. 8% респондентов признались, что им некомфортно ездить на такси из-за агрессивной манеры вождения водителей и их чрезмерной разговорчивости. 22% недовольны, что водители нарушают ПДД, 20% считают, что они не уважают пассажиров.

При этом только 32% пользователей услуг знают, что перевозчик обязан страховать ответственность перед пассажирами. Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников отметил, что в компании оформлено уже более 1,5 млн полисов краткосрочного ОСАГО для таксистов.

«Такой полис востребован и у таксистов, подрабатывающих несколько дней в неделю, и у таксопарков, которые получили возможность распределять расходы на страхование в течение года и не оплачивать страхование за дни простоя автомобилей. Страховые полисы для таксистов (ОСАГО и ОСГОП) дают пассажирам дополнительную уверенность в безопасности поездок», — рассказал Кожевников.