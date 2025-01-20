Количество ДТП на ж/д переездах в Подмосковье снизилось в 2024 году

В 2024 году на железнодорожных переездах в Московской области произошло 7 ДТП. В 2023 году было зафиксировано 15 аварий на ж/д переездах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Все ДТП стали следствием грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, большинство которых управляли легковыми автомобилями и пытались проехать через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорировали звуковые сигналы.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. В 2024 году на МЖД было отремонтировано 426 переездов, из них 6 — капитально.

На протяжении года железнодорожники в сотрудничестве с Госавтоинспекцией регулярно проводят рейды на транспортных предприятиях, напоминают автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушений ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно.

Нарушая правила, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.