Количество ДТП на дорогах Подмосковья увеличилось на 6%

За три месяца 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 671 ДТП с погибшими и ранеными — на 6% больше показателей периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ДТП погибли 143 человека, что на 57% больше по сравнению с I кварталом 2024 года, а 729 человек получили травмы различной степени тяжести — это на 3% меньше, чем за этот же период в прошлом году

«В начале года на дорогах Подмосковья зафиксировали аномальный рост ДТП — скоростной режим и стиль вождения были более характерны для весны в связи с теплой погодой и отсутствием осадков. В марте удалось остановить резкий рост погибших в ДТП за счет проведения оперативных мероприятий, среди которых снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населенных пунктов, а также организация работы по контролю состояния тяжелых пострадавших совместно с Министерством здравоохранения Московской области и администрациями округов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самые аварийные виды ДТП в январе–марте — это наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий чаще всего являются несоблюдение скоростного режима и невнимательность участников дорожного движения.

Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП — с 17 марта до 13 апреля проходит социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь», направленный на информирование взрослых участников движения о важности использования ремня безопасности при поездке.

В Московской области ежедневно проводятся не только дежурства в местах притяжения жителей, но и анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате чего устанавливаются причины аварий и планируются необходимые мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.