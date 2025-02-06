Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 13% в январе

Минтранс Подмосковья поделился статистикой аварийности на дорогах региона в январе. На дорогах зафиксировано 206 ДТП с погибшими и ранеными, что на 13% ниже показателей прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

«По сравнению с январем 2024 года число ДТП снизилось на 13%, также на 20% снизилось число раненых, но при этом увеличилась тяжесть последствий — число погибших выросло на 43%. Такие показатели более характерны для весеннего периода — январь был довольно теплым, и поведенческая модель участников дорожного движения была соответствующей — увеличенный скоростной режим, более расслабленное вождение», — пояснили в ведомстве.

Самыми аварийными видами ДТП в январе стали наезды на пешеходов и столкновения. ДТП с пешеходами составляют почти половину от общего числа. Большая часть ДТП происходит ввиду невнимательности и водителей, и пешеходов, а также несоблюдения скоростного режима.

В ведомстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате которого проводится необходимый комплекс работ по обустройству дорог элементами безопасности.

Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП — до 24 февраля проходит социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность», направленный на привлечение внимания к соблюдению правил безопасной перевозки детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.