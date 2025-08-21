Кофейный жмых с АЗС стали направлять на переработку

Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» запустила на своих АЗС в Москве и Санкт-Петербурге экологический проект по сбору кофейного жмыха для его последующей переработки во вторичные продукты. Эта совместная с компанией «Эковей» инициатива направлена на то, чтобы дать использованным кофейным зернам вторую жизнь в виде экологичных товаров, сообщила пресс-служба сети.

«Бережное отношение к природе и городской среде — ценность, которую мы разделяем с нашими клиентами и партнерами. Нам важно не только соблюдать экологические стандарты в работе, но и помогать каждому автомобилисту внести вклад в заботу об окружающей среде. Именно для этого мы создаем на наших АЗС простые и понятные экосервисы — от сбора батареек и шин до отказа от бумажных чеков. Новый проект с „Эковей“ стал для нас важным шагом: мы первыми в российском топливном ретейле начали перерабатывать кофейный жмых в экологичное топливо. А клиенты своим участием делают наши решения по-настоящему рабочими. Такое партнерство помогает формировать ответственную модель потребления», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Компания планомерно выстраивает инфраструктуру экономики замкнутого цикла, предлагая клиентам на своих АЗС удобные дополнительные сервисы по безопасному сбору и отправке на утилизацию различных видов вторсырья: пластика, упаковки, автомобильных шин, батареек и электроламп. За годы существования этих экопроектов в них поучаствовали более полумиллиона российских автовладельцев.

Пилотная программа по приему отработанного кофейного жмыха стартовала на нескольких десятках автозаправок компании в Москве и Санкт-Петербурге. После процессов сушки, термообработки и прессовки из этого сырья будут производить пеллеты для обогрева частных домов. Такие пеллеты, благодаря кофейной основе, отличаются высокой энергоэффективностью, низким выбросом углекислого газа и минимальной зольностью, а их применение способствует увеличению срока эксплуатации отопительного оборудования. На начальном этапе планируется ежегодно перерабатывать около 30 тонн жмыха — что сопоставимо с весом примерно 12 внедорожников. Готовые пеллеты автолюбители смогут купить непосредственно на АЗС сети.

По словам генерального директора компании «Эковей» Кристины Тен, кофейный жмых — ценный ресурс, который используется для производства экопродуктов в течение последних двух лет. Планируется масштабировать проект, вовлекая автомобилистов в экономику замкнутого цикла путем покупки чашки кофе и сдачи кофейного жмыха на переработку.

«Данная модель будет работать на ряде АЗС в Санкт-Петербурге и в Москве, на этих АЗС будет также реализован продукт переработки — топливные пеллеты из кофейного жмыха. Это уникальный экологический продукт, состоящий полностью из органики и абсолютно безопасный как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Мы отмечаем важность данного экопроекта внутри страны для поддержки окружающей среды и развития циклической экономики», — подчеркнула Кристина Тен.

Экологические инициативы сети получают положительный отклик у автолюбителей. Ежемесячно более 3 миллионов операций заправки и покупок в магазинах на АЗС оформляются с использованием электронных чеков, что позволяет значительно сократить потребление термобумаги. Кроме того, покупатели кофе все чаще предпочитают многоразовые кружки и термосы. Другой экологический проект компании по приему изношенных автомобильных шин, действующий с 2019 года, позволил отправить на переработку свыше 6,5 тыс. тонн покрышек. Из них в последующем была произведена резиновая крошка в объеме, достаточном для безопасных игровых покрытий более чем 100 школьных стадионов.