Княжевская: подготовлен проект нового участка дороги на востоке Москвы

сегодня в 12:04

Новый отрезок улично-дорожной сети протяженностью 400 м появится в Богородском районе столицы, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в еомплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Работы будут проходить за счет частных инвестиций.

«Москомархитектурой было выпущено распоряжение, которое касается подготовки проекта планировки территории улично-дорожной сети между Шестым и Третьим проездами Подбельского. Данная инфраструктура сможет образовать дополнительные удобства жителям. Так, например, организует новые маршруты и повысит транспортную доступность всего района», — уточнила Княжевская.

Она подчеркнула, что интеграция новых дорожных участков с существующей транспортной системой позволяет образовать единое, эффективное и взаимосвязанное дорожное пространство.