Кладбище машин: на стоянке в Петербурге скопились разбитые автомобили

В Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители пожаловались на состояние автостоянки на Шуваловском проспекте. Там скопились ржавые кузовы, разбитые стекла и бамперы, свалка портит вид, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным Росреестра и Национальной системы пространственных данных, земельный участок по указанному адресу имеет кадастровый номер, соответствующий его использованию для «размещения объектов транспортной инфраструктуры (включая гаражи и парковки). Примечательно, что кадастровая оценка этого участка вызывает вопросы.

Уже в 2019 году на этой территории находились разобранные автомобили, и с тех пор положение не изменилось.

Администрация, ссылаясь на регламенты, касающиеся перемещения, хранения и возврата разукомплектованных транспортных средств, подчеркивает, что эти вопросы находятся в ведении комитета по транспорту, фактически снимая с себя ответственность за решение. Администрация аргументирует это тем, что «действует в рамках своих полномочий, установленных Положением об администрации района Санкт-Петербурга (утвержденным постановлением правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098) и не имеет права вмешиваться в экономическую деятельность других юридических лиц».

Однако установить собственника участка не удалось, и известно, что земля находится в частной собственности.

