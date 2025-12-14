Китайский электрокар за 15 млн стал «кирпичом» из-за мороза в 500 км от Читы

Электромобиль китайского производства стоимостью 15 миллионов рублей вышел из строя из-за сильных морозов, превратившись в «кирпич» в 500 километрах от Читы. Владелец пытался перегнать транспортное средство в Москву, но оно заблокировалось, сообщает «SHOT ПРОВЕРКА» .

«Короче, вот такой наш перегон. Пока не знаем, что случилось. Взяли эвакуатор, вот приехал. Будем грузиться, стоим в поле, минус 34 (градуса — ред.), 500 километров до Читы. Такие новости», — рассказал владелиц машины.

Попытки восстановления работоспособности машины не увенчались успехом.

Предварительно известно, что житель Москвы приобрел Zeekr 9X в Китае с целью доставить его своим ходом из Благовещенска в Москву. Однако планам не суждено было сбыться. Проехав около 1000 километров, двери автомобиля заблокировались, когда водитель и его попутчик покинули салон. Застрявших на дороге людей обнаружили дальнобойщики, предложившие им обогреться в кабине.

По словам владельца китайского электрокара, причиной поломки стали экстремально низкие температуры, достигавшие 35 градусов мороза. Владелец вызвал эвакуатор, который доставил автомобиль в ближайшую автомастерскую.

После отогрева и подключения дополнительного питания восстановить работу электронных систем не удалось из-за использования неоригинального аккумулятора. Не исключено, что блокировка была произведена удаленно производителем в связи с нарушениями условий эксплуатации или несанкционированным вывозом автомобиля из Китая.

