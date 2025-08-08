Кавказская свадьба перекрыла одну из ключевых дорог Самары, чтобы устроить танцы

сегодня в 14:09

В Самаре местные жители опубликовали в соцсетях видео пробки на одной из ключевых городских автомагистралей и заявили, что причина затора — свадьба. Самарцы предполагают, что торжество отмечают лица кавказской национальности, следует из публикаций в Telegram-канале «ЧП Самара» .

Днем 8 августа горожане опубликовали кадры пробки на улице Ново-Садовая. В ролике показали масштабный затор на дороге, который возник из-за перегородивших путь машин, отмечавших свадьбу.

«Кто-то решил перекрыть Ново-Садовую, чтобы станцевать лезгинку?» — возмущался автор поста.

На кадрах можно заметить, что из машин свадебного кортежа звучит музыка, а сами участники торжества визуально походят на южан. Пока спровоцировавшие пробку люди танцевали на дороге, им сигналили недовольные водители.

В комментариях пользователи негативно отнеслись к действиям кортежа. Некоторые из них утверждали, что магистраль перекрыли автомобили, ехавшие на якобы армянскую свадьбу.

В посте добавляется, что полицейские уже разбираются в ситуации.