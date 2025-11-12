Каратисты Лобни взяли 9 медалей на Всероссийском кубке «Дружбы» в Тольятти

С 7 по 9 ноября 2025 года в Тольятти проходили ежегодные Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Дружбы». Турнир собрал более 2 000 спортсменов из 52 регионов России, став одним из самых представительных соревнований страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Высоких результатов достигла лобненская команда под руководством тренера Дениса Дубинина, завоевавшая 6 медалей в кумитэ:

Александра Борисова и София Попп завоевали первые места среди девочек 8-9 лет до 30 кг и золото в составе команды Москвы;

Вероника Гашникова стала второй среди юниорок 16-17 лет, до 53 кг;

Варвара Куплинова завоевала третье место среди девочек 8-9 лет, до 25 кг.

Также медали в Лобню привезли атлеты из команды клуба Shinobi. В дисциплине ката они завоевали три бронзы:

Александр Миронов - среди юношей 14-15 лет;

Николай Развалов и Евгений Ахметов - среди мальчиков 12-13 лет.

В дисциплине кумите достойно выступил Андрей Панферин, одержав победу в первом бою над соперником из Москвы и уступив во втором бою спортсмену из Дагестана.

В Лобне уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. В городе созданы все условия для тренировок и подготовки спортсменов высокого класса по различным видам единоборств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.