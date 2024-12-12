Камеры будут фиксировать, а суммы кусаться: почему снижают скидки на автоштрафы

Повышение тарифов на штрафы за нарушение ПДД и снижение скидок на их оплату связано с тем, что многие водители к ним привыкли и считают их мелкой повседневной платой. Новой законодательной инициативой Госдума хочет изменить эту ситуацию, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Есть глобальная статистика по количеству нарушений ПДД и особенно, повлекшие тяжкий вред здоровью, уменьшилась. По городу, особенно начинающим водителям, стало проще ездить. Все знают, что штрафов много, сами камеры тоже стимулируют не превышать скорость в черте города. Конечно, любители погонять остались, но их стало заметно меньше. Камеры вводились не для того, чтобы собрать побольше средств с водителей, как многие думают», — сказал Егоров.

По его словам, многие водители пренебрегали штрафами из-за возможности оплатить их со скидкой. Ранее сумма получалась небольшая, поэтому нарушители считали допустимым превысить скорость.

Автоэксперт считает, что водителям нужно привыкать, что теперь нарушение скоростного лимита в 20 км/ч теперь будет стоить дороже.

«Минимальное нарушение, даже со скидкой, будет стоить 500 рублей. Это уже ощутимая сумма, на которую в течение рабочего дня можно пообедать. Теперь водители задумаются, что лучше пообедать или превысить скорость», — объяснил логику снижения скидок на своевременную оплату штрафов автоэксперт.