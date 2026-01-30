Как правильно перевозить зимний спортинвентарь в автобусах Подмосковья

Сильные морозы и обильный снегопад не останавливают любителей зимних видов спорта. Многие берут с собой в автобус спортивный инвентарь, и чтобы поездка была удобной для всех, важно помнить о правилах перевозки снаряжения в общественном транспорте. Мострансавто совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает жителям Подмосковья правила перевозки зимних спортивных принадлежностей в автобусах компании.

Правила перевозки спортинвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Так, пассажиры могут бесплатно провозить спортинвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, например, коньки, хоккейные клюшки, санки, одну пару лыж в чехле.

Более крупные предметы нестандартных габаритов, такие как сноуборд, можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы параметры в сумме не превышали 180 см. Оплата производится согласно существующему тарифу: в городском сообщении действует фиксированная стоимость 73 рубля, а в пригородном — в зависимости от расстояния: 73 рубля до 25 км включительно, 146 рублей свыше 25 до 50 км включительно, 219 рублей свыше 50 км.

В любое время года важно поддерживать чистоту в салоне: перед посадкой, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы инвентарь был максимально очищенным от грязи и снега. Мострансавто обслуживает более 1400 маршрутов и ежедневно обеспечивает перевозки тысяч пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.