К концу 2028 года в Сергиевом Посаде появится новый железнодорожный вокзал

К концу 2028 года в Сергиевом Посаде появится новый железнодорожный вокзал.

Концепция нового транспортно-пересадочного узла «Сергиев Посад» была разработала специалистами ООО «Желдорпроект».

Вокзал сможет принимать ежегодно до 12 млн пассажиров. Прогнозируется, что столько туристов будет приезжать в Сергиев Посад к 2040 году. С учетом возрастающей популярности города было спроектировано здание будущего ТПУ. В час оно сможет обслуживать порядка 9,5 тыс. пассажиров.

Для пассажиров будет организована отдельная досмотровая зона с увеличенным количеством пропускных пунктов. Это позволит решить существующую проблему скопления людей в очередях на входе в вокзал.

Строительство объекта должно стартовать уже в следующем году.

На время работ остановка электричек на станции «Сергиев Посад» будет сохранена. В связи с необходимостью реконструкции действующих платформ для удобства пассажиров будут возведены временные деревянные платформы.

Новый вокзал будет оборудован крытыми платформами и надземным пешеходным переходом, который также свяжет Западную и Восточную части города.

Начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Дмитрий Шустов отметил, что переосмысление организации ж/д логистики позволит в том числе повысить уровень безопасности в целом. После завершения всех работ по строительству нового транспортно-пересадочного узла и дублера проспекта Красной Армии будут закрыты все одноуровневые переходы через ж/д пути.

При разработке визуального облика ТПУ специалисты вдохновлялись храмовой архитектурой Константинополя и старой Москвы. По задумке около нового железнодорожного вокзала будет построена церковь. Будет реконструирована и сама привокзальная площадь. Ее логистику подстроят под потребности нового ТПУ.

Стоит отметить, что здание действующего вокзала сохранят. По одной из идей в нем может разместиться музей первой частной железной дороги в России.

Также на встрече представители РЖД рассказали, что в ближайшие несколько лет на Ярославском направлении полностью будет обновлен подвижной состав.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.