Яндекс запустил рободоставку в четырех городах Подмосковья

Роботы-доставщики начали работать в Химках, Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. Они привозят продукты и готовую еду из дарксторов Яндекс Лавки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сервис уже доступен в отдельных районах городов. В Одинцове роботы выполняют заказы из даркстора на улице Говорова с последующим расширением к улице Маковского. В Долгопрудном доставка работает в районе проспекта Пацаева, в Люберцах — рядом с Комсомольским проспектом. В Химках задействованы три точки — на Юбилейном проспекте, улицах Кудрявцева и Академика Грушина. До конца года компания планирует расширить зоны доставки, а также подключить сервисы Яндекс Еда и Доставка.

В Подмосковье используют роботов четвертого поколения, представленных осенью 2025 года. Это первые серийные модели компании с повышенной проходимостью и улучшенным лидаром. До конца 2027 года Яндекс намерен выпустить 20 тысяч таких устройств. По данным компании, себестоимость роботизированной доставки уже сопоставима с курьерской и будет снижаться по мере масштабирования.

«Запуск роботов-курьеров в четырех городах Подмосковья — пилотный проект, который повысит комфорт и качество сервиса доставки. Мы проанализируем результаты пилота и приступим к поэтапному масштабированию зон рободоставки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он добавил, что устройства движутся со скоростью пешехода, соблюдают ПДД и не создают помех участникам дорожного движения.

Директор по продукту роботов-доставщиков Яндекса Марина Перескокова отметила, что аппараты используют лидары, камеры и ультразвуковые датчики, а также алгоритмы машинного обучения для построения маршрутов и оценки дорожной ситуации.

«При необходимости к роботу может подключиться удаленный оператор — это позволяет поддерживать безопасное и предсказуемое движение в городской среде», — пояснила Перескокова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.