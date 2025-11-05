Изменится схема прохода к поездам на Ленинградском вокзале

С 13 ноября на Ленинградском вокзале Москвы вступают в силу временные изменения маршрутов движения пассажиров в связи с началом масштабного ремонта распределительной площадки и платформ, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На период работ будет закрыт привычный вход в метро со стороны вокзала, а для прохода к поездам дальнего следования и «Сапсанам» установят два временных павильона — со стороны проезда Комсомольской площади и со стороны Ярославского вокзала.

При этом все поезда будут отправляться по расписанию, а пропускная способность досмотровых зон увеличена на 30%. Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзал заблаговременно, особенно в часы пиковой нагрузки.

Навигационные указатели и сотрудники вокзала помогут сориентироваться в измененной схеме движения.