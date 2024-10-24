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Из Smartavia уволили пилота, который задел хвостом самолета ВПП в Сочи

Командира воздушного судна Олега Ряполова уволили из авиакомпании Smartavia после того, как при посадке самолета в аэропорту Сочи хвостовая часть борта задела взлетную полосу, сообщает РБК .

Как заявили в авиакомпании, до инцидента у Ряполова уже было дисциплинарное взыскание.

18 августа 2024 года 57-летний пилот Boeing 737-800 допустил серьезный авиационный инцидент — так называемый тейлстрайк, сажая самолет при благоприятных метеорологических условиях.

В Росавиации отметили, что произошедшее — результат ошибок, которые привели к отделению самолета от взлетно-посадочной полосы после первого приземления.

«Отклонение пилотом штурвала на кабрирование привело к увеличению тангажа более 9 градусов и повторному приземлению с касанием ВПП хвостовой частью фюзеляжа», — подчеркнул регулятор.

Boeing 737-800 с многочисленными повреждениями обшивки задней части фюзеляжа все еще находится в Сочи.

Олег Ряполов является опытным пилотом, за свою карьеру он в том числе входил в состав авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи».