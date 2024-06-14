Искусственные неровности отремонтировали в 8 округах Подмосковья

Для повышения безопасности на дорогах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности. Работы были проведены на региональных дороги в 8 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

«Искусственные неровности, асфальтовые и резинокордовые, отремонтировали на ул. Мира в Мытищах, ул. Праволинейной в Жуковском, ул. Угрешской в Дзержинском, ул. Володарского в Наро-Фоминске, Каринском шоссе в Зарайске, ул. Лебеденко в п. Тучково Рузского округа, ул. Куйбышева в п. Менделеево в Солнечногорске, ул. Западной в п. Новоивановчкое Одинцовского округа», — пояснили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

В ведомстве добавили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание в ходе обследований уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, при повреждение этих элементов оперативно проводятся работы по восстановлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.