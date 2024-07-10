Искусственные неровности отремонтировали на 6 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на 6 дорогах, выявленные в результате обследования. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на Леоновском шоссе в Балашихе, ул. Угрешской в Дзержинском, Лихачевском проезде в Долгопрудном, ул. Староандреевской в Солнечногорске, на дорогах в деревне Торбеево округа Люберцы и в микрорайоне Привокзальном в Волоколамске.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, повышая риск возникновения аварии, поэтому работы проводятся регулярно.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности движения, в том числе светофорам, знакам, ограждениям и линиям освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.