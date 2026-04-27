ИИ начал контролировать очереди на 662 остановках Подмосковья

Система искусственного интеллекта контролирует очереди на 662 остановках общественного транспорта в Подмосковье с августа 2023 года. Технология анализирует пассажиропоток и передает данные в ЦУР для корректировки работы перевозчиков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» подсчитывает количество людей на остановках и фиксирует образование очередей. Если скопление пассажиров сохраняется длительное время, данные автоматически направляются в ЦУР Московской области. В систему поступают сведения о числе людей, времени и месте, а также об остановке, маршрутах и перевозчиках.

«С августа 2023 года искусственный интеллект в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток: он считает людей на остановках и передает данные в систему ЦУР. На их основе создается тепловая карта — она показывает, где и когда скапливаются очереди. На старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 тыс. очередей. Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз — до 662 остановок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На основе полученной информации формируется тепловая карта. Она отображает фактическое движение транспорта, задержки и возможные нарушения с учетом пассажиропотока на каждой остановке.

Если в одном месте регулярно возникают значительные очереди, ответственному перевозчику направляется сигнал. Это позволяет скорректировать расписание, выпустить дополнительные автобусы или заменить их на более вместительные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.