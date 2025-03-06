Грузии не понравилось возобновление работы сухумского аэропорта
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В Грузии сожалеют о возобновлении работы Сухумского аэропорта (Абхазия), сообщает «Интерфакс».
«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии», — сказал глава грузинской делегации на Женевских переговорах, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.
Он подчеркнул, что Грузия видит в этом деструктивный подход к вопросу у другой стороны.
В феврале состоялся первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума из РФ. Полет провели в тестовом режиме. Также первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко выразил уверенность, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией.