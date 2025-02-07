Состоялся первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума из РФ

В Абхазии сел самолет из московского аэропорта Внуково, это первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума, сообщает РИА Новости .

Он приземлился в Абхазии в районе 13:30 по московскому времени. Полет провели в тестовом режиме.

Минтранс РФ ранее заявил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Сухумом планируется наладить к маю.

Воздушная гавань располагается в 18 км от абхазской столицы, недалеко от села Дранда. Ее построили в 1960-е годы, до закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) аэропорт мог принимать до 5 тыс. пассажиров в сутки.

Осенью 2023 года власти Абхазии заключили соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции воздушной гавани.