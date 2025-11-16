Группа Reflex застряла в Коми из-за отмены авиарейсов

Из-за отмены рейсов авиаперевозчика «ЮТэйр» группа Reflex уже третьи сутки не может покинуть республику Коми, об этом рассказал официальный представитель группы, а также муж солистки группы Ирины Нельсон, Вячеслав Тюрин, сообщает Mash .

По словам Тюрина, все шесть участников коллектива застряли в аэропорту города Усинска. Причиной тому послужила политика авиакомпании «ЮТэйр», которая продолжает продавать билеты, но при этом переносит рейсы без объяснения причины.

Из-за того, что группа Reflex не смогла вовремя покинуть республику, сорвался ее график, что в итоге привело к отмене запланированной записи песни.

16 ноября рейс из Москвы, направлявшийся в Усинск, совершил посадку в Сыктывкаре, из-за этого музыканты не смогли вернуться в столицу. В распоряжении группы осталось всего двое суток для того, чтобы успеть добраться до Минска.

По словам участников группы, в аэропорту Усинска наблюдается скопление людей, а возможность вылететь есть только у владельцев частных самолетов.

