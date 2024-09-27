График пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 30 сентября

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры станции Раменское с 30 сентября по 25 октября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть поездов МЦД-3 будет отменена на участке Ленинградского направления ОЖД Останкино — Зеленоград-Крюково — Останкино. Часть пригородных поездов будет следовать по измененному расписанию.

Часть поездов на участке Москва — Тверь проследует с отменой остановок.

С изменениями расписания движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.