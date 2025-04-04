График движения поездов на Павелецком направлении изменится в выходные дни апреля

5–7, 12–14 апреля для работ по капитальному ремонту 1 главного пути на участке Бирюлево — Домодедово будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 2:20 субботы до 2:20 понедельника будет закрываться 1 главный путь (в область) на участке Бирюлево — Домодедово. Поезда будут следовать на участке по оставшимся путям с изменением платформ посадки/высадки пассажиров. Часть поездов выведена из расписания.

Интервалы движения по станции Домодедово частично увеличены до 1 часа. Значительная часть поездов на Москву проследует по 3 пути без остановок на платформах Калинина, Булатниково (для проезда в Москву с этих станций пользуйтесь поездами из Москвы с пересадкой на ст. Расторгуева, Ленинская) Так же часть поездов проследует без остановки на Чертаново, Ленинская, Дербеневская.

Интервал на этих станциях может быть увеличен до 1,5 часов. Часть поездов будет следовать без остановок на Дербеневской, Булатниково.

Интервал отправления поездов от Павелецкого вокзала частично увеличен до 1 часа.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.