Госавтоинспекция опровергла ужесточение требований к регистрации машин

В Сети распространилась информация, что в России хотят ужесточить правила регистрации машин, однако сообщения оказались ложными. Госавтоинспекция (ГАИ) опровергла слухи о планах по ужесточению правил регистрации старых автомобилей, пишет ТАСС .

В ГАИ заявили, что сведения, распространяемые некоторыми СМИ, о якобы готовящихся изменениях, которые затруднят регистрацию возрастных транспортных средств, не соответствуют реальности.

В ведомстве отметили, что основания для регистрации транспортных средств, а также для ее прекращения четко определены действующим законодательством, включая закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

По данным ГАИ, возраст автомобиля не является основанием для отказа в регистрации. Единственным условием для участия транспортного средства в дорожном движении, вне зависимости от его года выпуска, является техническое состояние и соответствие конструкции нормам безопасности, что подтверждается, в частности, прохождением техосмотра.

Таким образом, в Госавтоинспекции подчеркнули, что вопрос внесения поправок в законодательство о регистрации, которые бы ограничивали возможность регистрации возрастных автомобилей, не обсуждается.

