Глава Минпромторга Алиханов прокатился на новой модели Sollers ST9

Производственную площадку Ульяновского автомобильного завода посетил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сотрудники показали ему новую модель Sollers ST9 и позволили лично протестировать, сообщается в Telegram-канале министерства .

На опубликованных кадрах видно, как Алиханов подошел к новенькому Sollers ST9, открыл дверь, сел за руль и пристегнул ремень безопасности. Далее ему показали, как запустить двигатель в машине — зажатием кнопки зажигания на несколько секунд, после чего транспортное средство тронулось с места.

Алиханов выполнил несколько маневров и остался доволен машиной.

Производить Sollers ST9 начнут в III квартале 2025 года. Сколько будет стоить новый автомобиль, пока не уточняется.