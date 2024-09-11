Глава Лосино-Петровского проверил работу общественного транспорта в округе

В среду утром глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу общественного транспорта в муниципалитете, а именно маршрутов № 26 и 38. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее от жителей поступали жалобы на несвоевременное прибытие автобусов № 38 и нехватку мест в час-пик. С 10 сентября этот маршрут перешел в обслуживание АО «Мострансавто», но расписание осталось тем же. На данный момент необходимо увеличение подвижного состава и уменьшение интервалов рейсов.

Несмотря на большой спрос на эти маршруты, все жители, пришедшие на остановку, смогли уехать.

Кроме того, жители деревни Осеево неоднократно просили увеличить количество утренних маршрутов автобуса № 26, так как школьники едут на нем до места учебы.

В рамках рабочей группы Московской области было выдвинуто предложение о добавлении дополнительного рейса в 7:30 утра. О принятом решении жители будут проинформированы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.