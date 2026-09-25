Глава Лобни 25 сентября проверила подготовку автобусов к холодам

Анна Кротова вместе с коллегами осмотрела автобусы, которые ежедневно работают в Лобне, — всего 87 машин. Филиал «Мострансавто» МАП №9 с пяти утра выпускает на маршруты автобусы разных городских округов. На его базе также находятся школьные автобусы, которые губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил лицею «Авиатика».

«По сезонному плану проверяют отопители и элементы защиты от холода, заливают антифриз. Необходимые материалы и детали есть на складах. С топливом проблем нет: автобусы заправляют и отправляют в рейсы», — рассказала директор филиала Тамара Карганова.

Сотрудники перевозчика сообщили главе округа об участившихся случаях порчи обивки сидений. Нарушителей уже установили, данные о них передадут в правоохранительные органы.

Во время проверки Кротова проехала на автобусе №23, который ранее начал работать по новому маршруту.

«Все системы работают, внутри чисто. В холода пассажирам должно быть тепло и комфортно с самого первого утреннего рейса», — отметила глава Лобни в своих соцсетях.

В округе регулярно обновляют автобусный парк и открывают дополнительные маршруты для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.