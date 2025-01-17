Gigarama получила госнаграду за проект к 50-летию строительства БАМа

В январе 2025 года медиалаборатория Gigarama (News Media Holding) была удостоена медали «50 лет БАМу» за ее значительный вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали.

Награду от имени президента Российской Федерации вручил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров в главном офисе компании в Москве.

Gigarama в сотрудничестве с «Российскими железными дорогами» разработала масштабный мультимедийный проект, приуроченный к полувековому юбилею строительства БАМа. Интерактивные механизмы дают возможность пользователям совершить виртуальное путешествие по трассе — от Тайшета до Ванинского порта, знакомясь с ключевыми инфраструктурными объектами и их историей. Проект стартовал 5 июля 2024 года и сразу же привлек внимание как в России, так и за ее пределами.

«Создание мультимедийного проекта о БАМе — это больше, чем цифровая экскурсия. Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу», — отметил генеральный директор Gigarama Марат Сайченко, добавив, что этот проект стал нетипичным вызовом.

Строительство БАМа началось в 1974 году, было задействовано 2 млн человек со всего Советского Союза. Сегодня БАМ, протянувшийся почти на 4,3 тыс. км, важен для транспортной инфраструктуры России, связывая Сибирь с Тихим океаном.

«БАМ — это символ инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как „БАМ — дорога в будущее“, мы можем показать молодым людям, насколько важен вклад наших предков в развитие страны», — заявил Олег Белозеров и уточнил, что подобные медиаинициативы помогают сохранить историческую память для будущих поколений.

Награждение Gigarama стало подтверждением значимости цифровых проектов для популяризации истории и культуры России.

Gigarama — это медиалаборатория, специализирующаяся на создании интерактивных цифровых проектов, известная своими инновационными подходами к визуализации данных и предоставлению информации. Проекты Gigarama выделяются использованием современных технологий, таких как 3D-визуализация и интерактивные карты, что способствует глубокой вовлеченности аудитории.