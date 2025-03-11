ГИБДД Люберец проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей

«В городском округе Люберцы полицейские провели ПМ «Детское кресло», направленное на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле», — отмечается в сообщении.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.