Есть два пути: в России обсудили регулирование электросамокатов

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев выразил мнение, что если надзор за теми, кто ездит на электросамокатах по тротуарам, будет возложен на МВД с привлечением сотрудников ГИБДД, то такая мера, скорее всего, окажется неэффективной.

Он пояснил, что в настоящее время ГИБДД испытывает нехватку кадров, при этом дефицит личного состава составляет около 30%, даже на обычных дорогах. В связи с этим, возложение дополнительной ответственности на этих сотрудников видится крайне затруднительным.

Когда заходит речь об электросамокатах, речь идет и об электроприводных средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Пользователям, желающим передвигаться по общим дорогам подобно автомобилистам, необходимо пройти процедуру регистрации своего транспортного средства. Канаев считает, что постепенное продвижение депутатов и других представителей ведомства к идее регистрации транспорта и обязательного теоретического экзамена по ПДД является наиболее разумным и правильным подходом.

Он также отметил, что ужесточение наказаний путем увеличения штрафов не решит проблему, как и установка камер фото- и видеофиксации. Это связано с тем, что у современных СИМ отсутствуют регистрационные номера, которые могли бы служить основанием для фиксации правонарушений.

«У нас есть два пути. Первый — мы решаем проблему столкновения пешеходов и владельцев СИМ, (ред. — после регистрации транспорта) они могут передвигаться по дорогам общего пользования. Если мы этого не делаем, и они передвигаются по тротуарам, то здесь очень тяжело выполнить поручение президента без нововведений, кардинальных мер и потенциально серьезных штрафов и так далее. Но даст ли это эффект, и кто это будет контролировать, — это основная проблема», — заключил Канаев в эфире радио Sputnik.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Министерству транспорта и МВД изучить возможность введения ограничений для электровелосипедов на передвижение по тротуарам, согласно перечню поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

