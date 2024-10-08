Еще одну зарядную станцию для электромобилей установили в Долгопрудном

В Московской области реализуется проект по развитию электрозарядной инфраструктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на Лихачевском проспекте в Долгопрудном. ЭЗС расположена вблизи дома по адресу: Лихачевский проспект, дом № 74, корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В октябре энергетики произвели необходимые мероприятия по монтажу новой станции, мощность которой составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в ночном или обычном режиме.

Электрозарядная инфраструктура округа развивается с учетом пожеланий владельцев электротранспорта. Подробная карта станций размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе «Яндекс Карты». Чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store.

Станция установлена в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье, реализуемой совместно с министерством энергетики Московской области с 2016 года.

За это время на территории 44 городских округов компанией установлено 270 ЭЗС три ЭЗС мощностью 150 кВт. Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.