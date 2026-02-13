сегодня в 08:27

Электрички задерживаются на Казанском и Ярославском направлениях МЖД

Из-за технических причин на Казанском направлении МЖД некоторые пригородные поезда едут в сторону Москвы с опозданием из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск — Виноградово, Раменское — Быково, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

При этом межпоездной интервал на путях МЦД-3 выдерживается.

Кроме того, на Ярославском направлении МЖД ряд поездов задерживается по техническим причинам.

Вместе с компанией-перевозчиком МЖД принимает меры для уменьшения времени опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

