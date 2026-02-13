Электрички задерживаются на Казанском и Ярославском направлениях МЖД
Из-за технических причин на Казанском направлении МЖД некоторые пригородные поезда едут в сторону Москвы с опозданием из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск — Виноградово, Раменское — Быково, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
При этом межпоездной интервал на путях МЦД-3 выдерживается.
Кроме того, на Ярославском направлении МЖД ряд поездов задерживается по техническим причинам.
Вместе с компанией-перевозчиком МЖД принимает меры для уменьшения времени опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
