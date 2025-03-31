Эксперты рассказали о ситуации на рынке автозапчастей и перспективы логистики в 2025 г

Российский рынок автомобильных запчастей вступил в фазу стабилизации после значительных колебаний 2022–2023 годов. Одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию, стало укрепление рубля, которое привело к снижению цен на импортные комплектующие. Особенно это заметно в сегменте запчастей для японских автомобилей, где логистика постепенно адаптировалась к новым условиям, а конкуренция среди поставщиков выросла. Об этом РИАМО рассказали эксперты Likvi.com .

В 2025 году рынок продолжит развиваться в сторону упрощения поставок и удешевления деталей, что сделает ремонт и обслуживание автомобилей более доступным для владельцев. На фоне стабилизации валютного курса и роста параллельного импорта снижение цен наиболее заметно на запчасти для японских автомобилей. Это объясняется высокой долей таких машин в российском автопарке и большим спросом на их обслуживание.

Снижение стоимости коснулось владельцев Toyota, Nissan, и других. Для этих брендов на российский рынок стало поступать больше оригинальных и неоригинальных деталей по сниженной цене, поскольку поставщики оптимизировали логистику, наладили новые каналы закупок и снизили издержки. Наиболее значительное удешевление наблюдается в следующих категориях запчастей: кузовные элементы; подвеска и рулевое управление; фильтры и расходные материалы.

«Для автовладельцев это означает более доступные цены на запчасти, сокращение сроков доставки и снижение затрат на обслуживание. Однако рынок остается под влиянием экономической ситуации, колебаний валютных курсов и внешнеторговых факторов, что может отразиться на стоимости деталей в будущем», — рассказали эксперты.

Логистические схемы, сложившиеся после 2022 года, продолжают совершенствоваться. Главные изменения связаны с увеличением числа независимых поставщиков, расширением географии поставок и созданием новых складских мощностей на территории России.

В числе основных тенденций в логистике автомобильных запчастей в 2025 году: оптимизация логистических маршрутов и ускорение сроков доставки.

Китай, который уже является крупнейшим торговым партнером России, становится основным центром поставок запчастей, как оригинальных, так и аналогов. Запчасти из Европы и Японии часто поставляются через Казахстан, Армению и ОАЭ, что позволяет обойти санкционные ограничения и избежать лишних издержек. А благодаря оптимизированным маршрутам доставки время ожидания запчастей сократилось. Если раньше доставка запчастей для японских автомобилей могла занимать несколько месяцев, то сейчас сроки сократились до нескольких недель, а в некоторых случаях — до нескольких дней.

«Тем, кто рассматривает покупку дорогостоящих запчастей или планирует крупный ремонт, сейчас подходящий момент для приобретения необходимых комплектующих, пока цены остаются на выгодном уровне», — добавили эксперты Likvi.com.