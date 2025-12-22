Эксперты назвали признаки обмана в автосервисах

Эксперты UREMONT: завышенные цены могут быть признаком обмана в автосервисах

Эксперты UREMONT объяснили, как автомобилистам определить признаки обмана в автосервисах и избежать лишних расходов. Специалисты перечислили основные сигналы недобросовестной работы и дали рекомендации по защите своих прав, сообщает Сургут Информ .

Одним из главных признаков обмана в автосервисе эксперты называют завышенные цены на услуги и детали. Если стоимость замены одной детали сопоставима с ценой сложного ремонта, это повод насторожиться. Специалисты советуют заранее проверять рыночную стоимость необходимых работ и комплектующих.

Еще одним тревожным сигналом является предложение выполнить ненужные работы или заменить исправные детали. Эксперты рекомендуют требовать обоснования необходимости каждой услуги и уточнять, почему требуется замена той или иной детали.

Отсутствие гарантии на выполненные работы также должно насторожить клиента. Если сервис отказывается предоставить гарантию, это может свидетельствовать о низком качестве услуг. Важно уточнять, на какие работы распространяется гарантия и как долго она действует.

Слишком быстрая диагностика — еще один признак недобросовестного подхода. Полная проверка автомобиля требует времени, и если заключение выдается за 15 минут, мастер мог не уделить должного внимания осмотру.

Эксперты советуют проверять репутацию автосервиса по отзывам и рейтингам, заранее согласовывать стоимость работ и просить показать замененные детали. В случае обмана рекомендуется обратиться к руководству сервиса или подать жалобу в органы защиты прав потребителей.

«Прозрачность, профессионализм и адекватные цены — главные критерии выбора автосервиса», — подчеркнули эксперты UREMONT.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.